Governo giallorosso, il gran risiko delle nomine: 600 posti tra enti e authority

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ormai ribattezzate «», si tratta dei posti di comando di Authority e delle società controllate o partecipate che il governo è chiamato a nominare. Consigli di amministrazione, presidenti, amministratori delegati, posti che fanno gola a tutti e che alimentano le fibrillazioni all'interno della maggioranza giallo-rossa.è ormai partito: sono almeno 70 le nomine che il governo sarà chiamato ad operare entro la fine di quest'anno e altre 600 nomine andranno effettuate nel 2020 sia per quanto riguarda le società partecipate che per quelle direttamente controllate dallo Stato. Già nei prossimi giorni sono in scadenza una buona parte dei consigli di amministrazione della galassia Cassa Depositi e Prestiti come il Fondo Innovazione, Sace, Simest, Ansaldo Energia, CDP Sgr e CDP Immobiliare. Società che muovono milioni di euro. Così come è atteso il rinnovo dei CdA di Sogin e Sogei dove la carica di presidente risulta vacante. Ma si tratta soltanto di un fugace antipasto.A gestire la delicata partita delle nomine c'è in prima battuta il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La procedura prevede che il Dipartimento del Tesoro assicuri, entro il mese di gennaio di ogni anno, la pubblicazione sul sito del Ministero delle posizioni in scadenza e redigere una lista dei possibili candidati. A far gola sono soprattutto i grandi gruppi che nel 2020 andranno a rinnovarsi, tutti i CdA di società partecipate o controllate fondamentali per l'economia del Paese. In ballo c'è la guida di Poste e Telecomunicazioni, Terna, Eni, Enel e Leonardo Finemeccanica. Per Leonardo, società per azioni attiva nei settori della Difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, il suo maggiore azionista è proprio il Mef, che possiede una quota di circa il 30%. Per il colosso italiano si dovrebbe andare verso la riconferma del Ceoche ha effettuato un solo mandato. Gran parte degli attuali CdA di questi gruppi erano stati infatti nominati dagli ultimi governi a guida Pd e il ritorno dei Dem al governo potrebbe quindi garantire la continuità di alcune delle figure in scadenza. La discontinuità invocata dal Conte-bis rispetto al governo M5s-Lega, potrebbe avere riflessi anche sulle nomine favorite dal Carroccio negli scorsi mesi. Potrebbero quindi aprirsi tante altre partite e non sono quindi da escludere cambi al vertice nella Rai, dove l'attuale presidente Foa dovrebbe comunque restare nel board. In prospettiva, un'altra partita determinante per le nomine pubbliche è quella che ruota attorno a Tim: dopo la fusione con Open Fiber, infatti, Cassa Depositi e Prestiti potrebbe diventarne l'azionista di riferimento.In scadenza anche le Authority. Entro l'anno bisognerà provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Agcom, l'Autorità garante per le Comunicazioni, il cui attuale board esercita le proprie funzioni grazie ad una proroga in scadenza a dicembre. Poi toccherà anche all'Autorità del Garante per la Privacy. Qui le partite investono direttamente anche il Parlamento e l'intervento politico avviene in maniera diretta. Il presidente dell'Agcom è infatti nominato su proposta del premier e del Ministro dello Sviluppo Economico, previo parere della maggioranza dei 2/3 delle commissioni parlamentari competenti. Mentre i quattro commissari dell'Authority sono eletti due per parte da Camera e Senato, così come avverrà per il Garante della Privacy per cui sono già arrivate a Montecitorio 257 candidature. Per l'Agcom ci sarebbe in polein quota Pd mentre per la Privacy potrebbe spuntarlafavorito del Movimento 5 Stelle. Dopo l'addio di Raffaele Cantone toccherà poi nominare anche il presidente dell'Anac, l'Autorità nazionale anti-corruzione. Circola insistentemente il nome del magistrato napoletanoI piatti più succulenti ci saranno comunque a partire dalla prossima primavera quando andranno in scadenza i vertici dei gruppi controllati dallo Stato più importanti. Con le continue fibrillazioni all'interno della maggioranza resta l'incognita se questo governo riuscirà a conservare una pace operativa anche dopo il varo della manovra finanziaria. Come uno spauracchio sul prosieguo della legislatura incombono pure le elezioni regionali in Emilia Romagna di fine gennaio che potrebbero agitare ulteriormente le acque dopo la cocente sconfitta subita in Umbria dai partiti che sostengono l'esecutivo. Se si riuscirà a passare indenni queste sfide ci saranno allora da nominare 3 membri del cda di Inps oltre al presidente, quattro membri e il presidente di Inail, tre membri e il presidente di Aifa. Poi toccherà a Invitalia, Fsi Investimenti, Fondo Innovazione ed Enav. Chi decide è sostanzialmente l'asse Palazzo Chigi, Tesoro e Ministero dello Sviluppo economico:, capogruppo al Senato e ora nuovo inquilino del ministero guidato fino ad oggi da Luigi Di Maio. Sul piatto potrebbe poi arrivare anche il riassetto di Alitalia, la compagnia di bandiera su cui ha messo gli occhi Ferrovie dello Stato. Partite che sono solo al fischio di inizio e che il governo dovrà avere la capacità di riuscire a giocare.