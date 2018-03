Governo, Grillo benedice l'alleanza con la Lega: «Salvini è un uomo di parola»

Domenica 25 Marzo 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 18:44

«Il governo? Sarà il presidente della Repubblica che darà l'incarico». Quasi si sfila Beppe Grillo. Intercettato dai cronisti all'uscita dall'Hotel Forum di Roma, il garante del Movimento 5 Stelle risponde al volo alla raffica di domande: «Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti»; e Di Maio? «Lasciatelo lavorare bene, in pace, tranquillo»; e Salvini? «È uno che quando dice una cosa la mantiene, il che è una cosa rara». Sembra quasi una benedizione alla nuova alleanza con la Lega. Altro Grillo non dice. E altro non ha detto anche alla cena romana dopo lo spettacolo «Insomnia» in scena al Teatro Flaiano: «Non mi occupo di post politica, se ne occuperanno questi ragazzi straordinari». Resta la soddisfazione dell'elezione di Roberto Fico alla presidenza della Camera dei deputati: «Abbiamo portato alla Camera una brezza diversa, è entrato in aula il sentimento. Noi non siamo contro il sistema è il sistema che è finito da solo».