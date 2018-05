Governo Lega-M5S, Francia e Germania: Italia rispetti impegni Ue

governo Lega-M5S continua a interessare da vicino le cancelelrie europee. Dopo le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi la Francia torna a sottolineare la necessità che l'Italia rispetti gli impegni presi nella Ue e nella zona euro. Analogo l'auspicio della Germania che si aspetta che il futuro Esecutivo sia amico dell'Europa.



«La Francia lavorerà con questo governo italiano perché l'Italia è un paese vicino, partner, un alleato importante per la Francia», ha detto la ministra incaricata degli Affari europei, Nathalie Loiseau, ai media francesi. La ministra ha aggiunto che la Francia lavorerà con l'Italia «nel rispetto degli impegni presi» nell'Unione europea e nella zona euro.

«Speriamo in un governo pro-europeo come negli ultimi 70 anni», ha detto il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier a margine del Consiglio Ue commercio, sottolineando di stare «osservando l'evoluzione della situazione». «Finora abbiamo solo il nome di un possibile primo ministro. Ho chiesto ai miei colleghi italiani oggi se è già chiaro chi diventerà il ministro dell'Economia, e non è questo il caso. Quindi continueremo a osservare gli sviluppi della situazione».

Martedì 22 Maggio 2018, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 16:45

