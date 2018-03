Salvini ora medita il passo indietro, spunta l'ipotesi del papa nero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Marzo 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 07:00

Il «dovere» e la «voglia» sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il «dovere» è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo della coalizione arrivata prima alle elezioni, sa che non può non provare a metter su un governo. La «voglia», che scarseggia in Salvini, la mette il leader M5S che dimostra di voler fare il possibile, e oltre, pur di portare il suo partito al governo. In attesa che partano le consultazioni al Quirinale. Di Maio, trovando ancora chiusa la porta del Nazareno, continua ad interloquire con colui che lo ha aiutato a guadagnare la presidenza di Montecitorio. Un canale privilegiato del M5S con la Lega che resiste ai crescenti malumori interni e che qualcuno fa risalire al presunto incontro che nel giugno scorso ci sarebbe stato tra lo stesso Salvini e Casaleggio. Un rapporto molto stretto che anche ieri si è composto di possibili e reciproche concessioni sui temi-bandiera della campagna elettorale. Il reddito di cittadinanza viene tradotto - anche dal presidente della Camera Roberto Fico - in sostegno alla povertà e in una sorta di reddito di inclusione. La flat tax annegata nel principio della progressività e delle regole di bilancio. Sul resto, rapporto con l'Europa e l'alleanza atlantica, tutto tace anche se è possibile che al momento del varo del Def i due schieramenti - M5S e centrodestra - possano astenersi sulle rispettive mozioni.