​Meloni: «Governo M5S-Pd sarebbe un ladro in casa della democrazia. Preparano Prodi per il Quirinale»

«Una delle ragioni per le quali vogliono impedire che si vada a votare, impedire che Fdi vinca le elezioni, che la Lega vinca le elezioni, che altri partiti vincano le elezioni, è che la prossima legislatura dovrebbe essere quella che elegge il nuovo Presidente della Repubblica e non si vuole che ci sia qualcuno che vuole difendere l'interesse nazionale che elegge un Presidente che vuole difendere l'interesse nazionale italiano». Lo ha detto in una diretta Facebook Giorgia Meloni, leader di Fdi, in merito al possibile accordo di governo Pd-M5S. «E qual è il nome - ha aggiunto - che stanno apparecchiando questi signori per la prossima presidenza della Repubblica? Il nome è quello di Romano Prodi. Uno che ha svenduto tutto lo svendibile dell'Italia dall'Iri in poi, ed è quello che il responsabile del nostro ingresso nell'euro alle condizioni in cui ci siamo entrati». «I M5S sono diventati il tonno: si sono chiusi nella scatoletta e non ne vogliono più uscire: sono asserragliati e trattano con quelli che gli italiani erano certi di voler mandare a casa per fare un nuovo governo sulla pelle dei cittadini. Sono chiusi nel palazzo a trattare con il Pd». Lo dice Giorgia Meloni di Fdi.

Lunedì 26 Agosto 2019, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 18:20

Prende la parola Giorgia Meloni . «L'unico che ha detto la verità è stato Matteo Renzi quando ha detto di andare avanti con il governo M5S-Pd» per non perdere l'occasione di mandare a casa Salvini e non far vincere Lega e Fdi «perché noi le elezioni le vinceremmo e invece un esecutivo Pd-M5S è un governo contro la volontà degli italiani. Stanno rubando il governo. Non è roba loro, è degli italiani: fanno come il ladro incappucciato che entra in casa e si porta via l'argenteria». Lo afferma Giorgia Meloni , leader di Fdi, in un video su Facebook. «L'ho detto e lo diremo - ha aggiunto - al presidente Mattarella: è vero che lui deve verificare se il Parlamento può esprimere una maggioranza ma la Costituzione all'art. 1 dice che la sovranità appartiene al popolo. E se si crea una maggioranza tra coloro che si schifano, e contro il sentimento del Paese, nella democrazia c'è qualcosa che non va».