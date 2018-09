Manovra, Conte prova a ricucire: «Tocca a Tria trattare con l'Ue»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Settembre 2018, 07:30

Con il Def in dirittura d'arrivo e la manovra di Bilancio in cottura, Giuseppe Conte non può far altro che tentare di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. L'obiettivo è evitare che la tempesta, scoppiata dopo la diffusione dell'audio made in Casalino contro i tecnici del Mef, possa avere conseguenze sull'iter della manovra. Non è una scoperta dire che il rapporto tra palazzo Chigi e ministero dell'Economia è centrale per ogni premier, ma i rapporti sono ormai pessimi e zeppi di sospetti. Conte ieri ha provato a ripristinare un equilibrio dicendo che c'è «massima fiducia in Tria» e nelle strutture tecniche, pur sottolineando che tocca comunque alla politica indirizzarle. Non solo. Una bacchettata, seppur molto soft e senza citare il destinatario, è andata anche al suo portavoce Rocco Casalino quando, presentando il francobollo per i 50 anni della morte di Padre Pio, ha detto che «nell'apporre un francobollo su una lettera c'è un impegno. È un gesto che ci incita a meditare: non è importante solo comunicare ma cosa comunicare».