Governo, ora si pensa a un esecutivo di servizio per gestire nuove elezioni in ottobre

Domenica 27 Maggio 2018, 20:41 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E ora che succedera'? E' probabile che il Quirinale faccia partire immediatamente una nuova serie di consultazioni. Ma è difficile che i rapporti fra i partiti possano rasserenarsi fino a partorire un nuovo governo politico. Fra gli osservatori, l'ipotesi più gettonata al momento è quella che fra qualche giorno il Quirinale dia il via ad un governo "neutrale o di servizio" composto da tecnici. Questi due aggettivi furono usati dallo stesso Mattarella per tefinire un governo tecnico quando, una ventina di giorni fa, il veto di Berlusconi nei confronti dell'alleato Salvini a trattare con la Lega e la scelta del Pd di non confrontarsi con i pentastellati sembravano rendere impossibile uno sbocco politico alla crisi. E' probabile, a questo punto, che Mattarella dia l'incarico ad un tecnico che si presenterà in Parlamento dove non otterrà la fiducia. Questo governo "neutrale" gestirà la fase che porterà a nuove elezioni politiche, probabilmente a ottobre.