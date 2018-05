Governo, via libera a Conte ma esplode il caso Savona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 07:02

Nuova giornata di tormenti, sospetti e tensioni per Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nelle ore in cui il governo giallo-verde compie il primo passo concreto con l'incarico a Giuseppe Conte, i due leader si scontrano su come spartirsi la torta dei ministeri. Il nodo principale è quello di sempre: a chi affidare la casella strategica dell'Economia. Salvini da giorni fa il diavolo a quattro per avere in via XX Settembre l'economista no-euro Paolo Savona. Un nome sgradito al Colle e poco apprezzato, di riflesso, da Di Maio che vuole avere un rapporto privilegiato con Sergio Mattarella.Poco prima che Conte salga al Quirinale, Savona fa sapere di essersi dimesso dal fondo lussemburghese Euklid «per sopraggiunti impegni pubblici». Sembra il via libera. Invece è solo un azzardo, una mossa che sul Colle viene vista come uno sgarbo, un modo per imporre la decisione di Salvini. La prova: dopo pochi minuti comincia il tam tam di fonte grillina: Savona non andrà all'Economia, il suo posto sarà preso dal leghista Giancarlo Giorgetti, stimato al Quirinale e noto per la sua capacità di mediazione. Salvini ringhia: «Se è davvero così salta tutto». Di Maio fa il pesce in barile: «Matteo dice che la presenza di Savona è vincolante per il futuro del governo? Non mi risulta».