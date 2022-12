Entra anche il Sud nella manovra. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha, infatti, concordato con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, alcune proposte emendative che saranno presentate al disegno di legge di bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree del cratere del sisma dell'Italia centrale, nelle Zes e nelle Zls. Si tratta di quattro misure che, al pari di quella approvata dall'Europa per la proroga a tutto il 2023 della cosiddetta Decontribuzione Sud per 5,7 miliardi di euro a sostegno della fiscalità di vantaggio per le imprese meridionali, confermano aiuti e incentivi destinati al sistema produttivo del Sud e alle sue rinnovate potenzialità ma anche provvedimenti legati alla continuità degli interventi di ricostruzione delle aree del Centro Italia gravemente danneggiate dal terremoto del 2016.

Di particolare significato è, ad esempio, la conferma del credito di imposta per le imprese che investono nelle Zone economiche speciali: l'emendamento del governo ha, tra l'altro, recepito le istanze e le preoccupazioni sollevate dagli operatori del comparto e dalle associazioni di categoria per l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre, data ultima entro la quale bisognava evitare lo stop della misura. A sollecitare il governo era stata anche la dettagliata mozione presentata dal vice segretario e deputato Pd, Giuseppe Provenzano, nell'ambito di un'articolata serie di proposte per riportare anche il Mezzogiorno all'interno della Legge finanziaria per il 2023. Ma nelle settimane precedenti da più parti era stata ribadita l'urgenza di non interrompere un sostegno finanziario che sin dall'inizio era apparso decisivo ancorché inizialmente limitato nell'importo a sui 200 milioni, ne presto, infatti, esauriti.

Disporre anche per il prossimo anno di finanziamenti a tasso assai agevolato rappresenta oltre tutto uno dei due paletti di attrattività delle Zes (l'altro è lo sportello unico digitale che facilita al massimo tutte le procedure autorizzative, spianando la strada a chi decide di insediare un impianto nel perimetro delle Zes o di ampliarne uno già esistente). L'emendamento del governo risponde ai dubbi in maniera concreta e ribadisce la credibilità delle Zes, estendendo, peraltro, il credito d'imposta anche alle Zone logistiche semplificate insediate nelle aree dei porti del Nord che, non a caso, hanno guardato sin dalla legge istitutiva delle Zes a questa nuova forma di investimento con l'articolare e giustificato interesse.

E che si tratti di investimenti sempre più concreti lo dimostrano le autorizzazioni concesse in queste settimane dal commissario straordinario della Zes Campania Giosy Romano tra le quali l'investimento da 20 milioni del Gruppo Temi dell'imprenditore napoletano Francesco Tavassi nell'Interporto di Nola, mentre il gruppo Intesa Sanpaolo ha portato a cinque miliardi il sostegno previsto per gli investitori di Zes e Zls. E risorse significative sono state di recente confermate anche dal gruppo UniCredit.

Le altre proposte emendative riguarderanno la proroga del credito d'imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia; la proroga dell'agevolazione per la cosiddetta Zona Franca Sisma Centro Italia e di conseguenza dell'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione; e ancora la proroga del credito d'imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, altro provvedimento atteso dal sistema delle industrie meridionali che negli ultimi anni hanno visto crescere la quota di risorse destinate alle attività di ricerca e sviluppo, con una percentuale persino superiore all'incremento medio registrato nel Settentrione. Inoltre, si prevede, anche per l'anno 2023, il riconoscimento del credito d'imposta per le spese relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.