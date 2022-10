La tentazione di sparigliare è forte ma altrettanto energiche sono le spinte che giungono dai parlamentari del Mezzogiorno affinché Giorgia Meloni confermi senza indugi il ministero per il Sud. Intendiamoci: la politica per il Meridione si può benissimo controllare dalla tolda di Palazzo Chigi, dove esiste il Dipartimento per la Coesione e dove, soprattutto in questi giorni, il lavoro è fitto e incessante perché sui bandi Pnrr non va sprecato neppure un minuto. Tuttavia, è il ragionamento, mantenere simbolicamente un dicastero per il Sud può rappresentare un elemento di forte connotazione politica per Fratelli d'Italia che proprio al Sud ha ottenuto ampi consensi ma che, sempre al Sud, si è vista superare, e non di poco, dal Movimento 5 Stelle. «Segno che una questione meridionale esiste», dicono dal partito. Tuttavia, l'opzione ministeriale resta aperta e non è un caso che ieri - appena eletti i capigruppo alla Camera e al Senato - lo stesso presidente dell'Assemblea di Palazzo Madama, Ignazio La Russa abbia incontrato a Montecitorio Nello Musumeci, ex presidente della Regione Sicilia, accreditato come possibile ministro per il Sud, circostanza per altro da molti vista come una sorta di «compensazione» per avere lo stesso Musumeci fatto un passo indietro e consentire la candidatura, poi risultata vincente, di Renato Schifani alla guida dell'ente a statuto speciale.

Il primo problema però riguarda i numeri del nuovo governo. Chi in queste ore sta lavorando fianco a fianco con la premier in pectore, fa trapelare che la leader di Fdi intende attestarsi sulla stessa consistenza numerica del governo Draghi. E cioè, 23 ministri, 6 viceministri e 35 sottosegretari per un totale di 65 componenti, incluso il presidente del Consiglio. Ora, con Draghi la delega Sud è declinata tra il ministero guidato da Mara Carfagna e un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (Dalila Nesci, del M5s). Così era anche nel governo giallo-verde Conte 1 dove operavano un ministro per il Sud (Barbara Lezzi, Cinquestelle) e un sottosegretario a Palazzo Chigi (Pina Castiello, della Lega) mentre nell'esecutivo Conte 2 la delega al Mezzogiorno era nelle mani del ministro Pd Beppe Provenzano, senza alcun sottosegretario. Dunque il Sud potrebbe tornare sotto l'egida totale di Palazzo Chigi, magari con un sottosegretario forte con ampi margini operativi (gira anche il nome dell'ex ministro Gianfranco Rotondi) cui potrebbe essere affiancata una specifica delega al mare e allo sviluppo di progetti di rilancio che vedrebbero al centro proprio il Mezzogiorno.

Ma lo schema è tutt'altro che definito e in queste ore che ancora precedono la formazione del governo sono frequenti i contatti tra lo staff della Meloni a la responsabile Sud del partito Carolina Varchi, rieletta alla Camera e vicesindaco di Palermo tuttora in carica. Sarebbe infatti proprio la corrente siciliana a spingere perché il ministero per il Sud sia confermato: le performance di Fdi sull'isola lo scorso 25 settembre sono buone ma al di sotto del M5s e in linea con un trend che si è confermato in tutte le regioni del Meridione. Nel mezzo la grande partita della gestione dei fondi Pnrr, 82 miliardi per i progetti destinati al Sud che lievitano fino a 106,9 nell'ambito del finanziamento delle Politiche di coesione 2021-2027 (dati aggiornati a luglio scorso). Si tratta di ingenti risorse gestite dal Ministero per il Sud d'intesa con l'apposita Unità di missione posta sotto il controllo di Palazzo Chigi (guidata dall'ex capo della Dia, Nunzio Ferla, generale della Guardia di Finanza) e con il Dipartimento Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, struttura attualmente senza guida perché il capodipartimento, Ferdinando Ferrara, ha lasciato l'incarico. E dunque anche il nome del suo successore costituirà una pedina importante del puzzle Mezzogiorno.