Risiko nomine: Blangiardo all'Istat ma per la Rai resta l'impasse sull'ad

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 23 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di certo c'è l'infornata di nomine che finirà al consiglio dei ministri di venerdì, ma su molti nomi la partita è ancora aperta. Sulla carta le poltrone da occupare non mancano, ma governo e maggioranza danno la sensazione di volersi muovere rapidamente e per ordine d'importanza. Sistemata la Cassa depositi e prestiti, M5S e Lega dovrebbero presto andare su Ferrovie e Rai, ma altre cariche sono già scadute. E' il caso della presidenza dell'Istat. Il mandato di Giorgio Alleva è terminato la scorsa settimana, Alleva potrebbe restare per altri quindici giorni, ma il governo intende accelerare il cambio. Forse anche in vista di quella «sinergia» tra Istat e politica, annunciata dalla sottosegretaria al Mef Laura Castelli e che qualcuno ha interpretato come la voglia dell'esecutivo di piegare i numeri alla narrazione.