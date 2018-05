L'ultima uscita del prof Savona: «Reddito di cittadinanza se c'è sviluppo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Maggio 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 11:11

Sì al reddito di cittadinanza. «Ma va inquadrato nello schema dello sviluppo. La priorità è la crescita»: affrontare il dramma della disoccupazione, aumentando i posti di lavoro. Occorre, per questo, puntare sulle medie imprese, fare delle scelte e sostenerle, in particolare al Sud, con finanziamenti pubblici e bancari mirati. Interventi precisi che possono colmare il divario con il Nord, oppure rafforzare quelle realtà già competitive. Oggi «la domanda crea l'offerta, non il contrario. Nonostante ciò che dice l'Europa».L'economista Paolo Savona detta la linea durante un forum organizzato al Mattino, in occasione della presentazione del Rapporto sulle imprese industriali del Mezzogiorno curato dalla Fondazione Ugo La Malfa. Il suo intervento, il 4 maggio, è probabilmente stato l'ultimo prima che il suo nome finisse nella lista dei ministri proposta dal nascente governo Lega-M5s e quindi al centro delle polemiche per le sue posizioni considerate euroscettiche.