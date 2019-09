Governo, il programma del Conte bis: nei 29 punti tasse, Iva, Roma e riforma fiscale

IL TESTO DEL PROGRAMMA IN PDF

Dalla riforma fiscale, all'Iva, alle città metropolitane come Roma. Ecco la versione definitiva del programma che il premier incaricatoporterà al Quirinale all'attenzione di. Il programma è stato concordato da Pd e M5S ed è articolato in 29 punti. Importante il punto 1 dove vengono elencate alcune priorità: «La neutralizzazione dell’aumento dell’IVA, le misure di sostegno alle famiglie e ai disabili, il perseguimento di politiche per l’emergenza abitativa, le misure di deburocratizzazione e di semplificazione amministrativa, il rafforzamento degli incentivi per gli investimenti privati, nonché l’incremento della dotazione delle risorse per la scuola, per l’università, per la ricerca e il per il welfare. Tutte le previsioni saranno comunque orientate a perseguire una politica economica espansiva».LEGGI ANCHE Governo, Delrio: «Nel programma nuova legge su immigrazione» «Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso, avevamo detto che sarebbe stato un lavoro lungo e faticoso: al centro ci sono il lavoro, le famiglie, le persone più fragili. C'è un'agenda nuova, sociale e ambientale: credo che sia quello di cui il Paese ha bisogno per uscire da una crisi importante». Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, al termine del vertice sul programma di Governo che si è tenuto a Palazzo Chigi.«C'è - ha indicato Delrio - una grande valorizzazione dell'industria, la ripresa del piano Industria 4.0, di tutte le innovazioni tecnologiche. Risposte puntuali in un quadro e in una filosofia condivisa». Inoltre, Delrio ha espresso soddisfazione perchè «nel programma c'è scritto nero su bianco che serve una nuova legge sull'immigrazione, che smetta di affrontare il tema in maniera emergenziale e lo affronti in maniera organica, con la regolarizzazione dei flussi e i flussi controllati. La lotta all'immigrazione clandestina è centrale ma è anche centrale fare politiche attive e programmate».