Governo, Pd in piazza mentre il governo giura

Venerdì 1 Giugno 2018, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 15:15

È stata subito soprannominata la manifestazione degli sfrattati. Si tiene ai piedi del Quirinale, è quella che tiene oggi pomeriggio il Pd. Mentre il nuovo governo farà il giuramento nel salone delle feste del Colle, sotto i dem umiliati e offesi faranno il loro debutto da oppositori. Sfrattati perché al Quirinale gli esponenti del Pd sono sempre stati di casa e stavolta la casa la occupano quelli che, agli occhi di molta sinistra, sono fascisti o sfascisti.Si spera che, a Piazza Santi Apostoli, la prima manifestazione anti-governativa non si limiti alla demonizzazione dei vincitori ma dia un'indicazione costruttiva su come si fa opposizione. L'anti-berlusconismo non ha mai portato fortuna alla sinistra, la riproposizione di questo schema applicato al nuovo esecutivo giallo-verde è sconsigliatissima. Così come non portano bene certe etichette, come quella del Fronte Repubblicano. Formula usata nella Spagna degli anni '30 contro Francesco Franco. Che oggi non c'è, a meno che - risate! - non si voglia scambiare l'avvocato Conte per il Caudillo.