Governo, ecco il piano per il Sud: torna il credito d'imposta

Sabato 28 Settembre 2019, 08:00

Prende corpo e non solo nell'indirizzo politico il piano straordinario che dovrebbe rilanciare gli investimenti e la crescita del Mezzogiorno. È il premer Giuseppe Conte a seguirlo personalmente insieme al ministro del Mezzogiorno Peppe Provenzano al quale, non a caso, sono state assegnate tutte le deleghe che in precedenza avevano caratterizzato il dicastero. Dal Fondo sviluppo coesione ai Fondi strutturali europei, alle cabine di regia su nodi strategici come Bagnoli e le Zes, al coordinamento degli investimenti ordinari per il Sud, più noti come clausola del 34% della spesa dei ministeri che scatterà dal prossimo anno.