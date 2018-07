La segretaria di Di Maio in trincea: «Dovrei guadagnare il doppio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 19 Luglio 2018, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 09:23

POMIGLIANO - A presentare Assunta Montanino a Luigi Di Maio è stato il padre della ragazza durante la campagna elettorale del 2015 per le comunali e la Regione. «Guardi non dico niente su mia figlia, magari più in là». Nessun commento dunque dal papà della neo assunta ventiseienne, reclutata dal vicepremieri Maio come capo segreteria dei ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico: stipendio lordo annuale di 72mila euro.Al telefono tutti tacciono ma i protagonisti della vicenda spiegano commentano su social. Assia infatti scrive su Facebook. «Guadagnerò 3mila e 300 euro al mese netti per un doppio incarico di segreteria al ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo economico, incarico che mi terrà impegnata sette giorni su sette e senza orari». Alcune ore prima, con un altro post, Di Maio era già passato al contrattacco definendo «uno schifo» il giornalismo che starebbe alla base dell'articolo del Giornale.«Conosco il padre di Assia da cinque anni. È un commerciante che denunciò gli usurai e per questo gli portai la mia solidarietà», il racconto social del vicepremier. Parole confermate sempre sul web da Salvatore Cantone, presidente dell'associazione antiracket di Pomigliano. Un intervento, questo di Cantone, apprezzato dalla stessa Assia Montanino, la cui carriera lavorativa ha avuto una svolta nel 2015, quando si è candidata al consiglio comunale di Pomigliano. In quell'occasione non ce l'ha fatta, ma solo per pochi voti dei 170 ottenuti.