Governo, il premier e il mistero del nome terzo

L'accordo stasera ci sarà. Ma si tratta di un contratto che poi verrà limato, rivisto, aggiornato. Insomma una bozza. Ma utile, per essere presentata al Colle che la aspetta la valuterà. Con occhio molto clinico, come è immaginabile considerando le parole di Mattarella in questi giorni. Il problema è il nome. Anche il fatto che Di Maio ha sconvocato la partecipazione televisiva da Fabio Fazio fa pensare che questo nome terzo, che dovrebbe unire Salvini e Di Maio, non ci sia.



E che ci sia invece una rosa di nomi e di possibilità. I 5 stelle e la Lega in queste ore sembra o vivere mood diversi. Quello pentastellato è improntato all'ottimismo. Quello leghista è più dubbioso. Se non addirittura scettico. Salvini è andato a pranzare dalla mamma, Di Maio ha mangiato con il fido onorevole Buffagni, milanese, e altri dei suoi. E vige il mistero, i due si sono visti in un luogo segreto, faccia a faccia? Probabile. Certamente nel pomeriggio sono rimasti in continuo contatto telefonico, alla ricerca del fatidico terzo uomo. Mancano poche ore, a meno che non ne chiedano altre come supplemento di ricerca, alla,presentazione di quel nome a Mattarella. Ma chi è costui?

Domenica 13 Maggio 2018, 21:07 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 21:17

