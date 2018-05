Governo, si riaprono i giochi: M5S rilancia con Giorgetti premier, ma resta il nodo Savona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Maggio 2018, 07:25 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 07:27

Certo, ci sono ancora problemi per la lista dei ministri. Alcuni si sono fatti indietro. E, in particolare non è ancora assegnata la delicatissima casella dell'Economia. Ma se Carlo Cottarelli ieri pomeriggio ha lasciato il Quirinale senza annunciare la squadra di governo, la ragione è un'altra e decisa da Sergio Mattarella: trovare un'exit strategy per evitare le elezioni in piena estate. Oppure andarci sparati, per scongiurare il collasso del sistema-Paese a colpi di spread, sventando il rischio-galleggiamento: con il Parlamento in mano a 5Stelle-Lega e il governo privo di fiducia. Impossibilitato, dunque, a varare qualsiasi provvedimento senza la benedizione di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I nemici giurati dell'esecutivo neutrale.Di Maio si dichiara pronto a collaborare con il capo dello Stato, si batte il petto con il più classico dei mea culpa e chiede il ritorno allo schema del governo politico. Quella che era la prima scelta del Quirinale. Con un problema non da poco: Matteo Salvini resiste. Il leader della Lega, l'unico a voler davvero le elezioni (ma non subito, a settembre) sa che per tornare allo schema dell'esecutivo giallo-verde dovrebbe rinunciare al no-euro Paolo Savona. E per ora resiste: «Non ci penso proprio».