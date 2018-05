Salvini: «L'Ue minaccia? Faremo il contrario»

Duro attacco all'Europa di Matteo Salvini con il mezzo, ormai rituale, della diretta Facebook che gli consente di arrivare a un pubblico amplissimo. «L'Europa consiglia, a volte minaccia, e ci dice: dovete fare una manovra da 10 miliardi di euro di tasse. Ma stiamo scherzando? L'ultima cosa di cui l'Italia ha bisogno sono le tasse, penso che ci abbiate votato per fare l'esatto contrario di quello che l'Europa ci ha suggerito o imposto con la minaccia». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook.

Pare che qualcuno non voglia Savona ministro dell'Economia, uno apprezzato, che ha già fatto il ministro per l'industria, ha lavorato con imprese e banche». Lo dice Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook: «Qual è il difetto? Pare che Savona in passato abbia avuto dubbi sull'efficacia sull'Euro». «Mi domando - aggiunge il leader della Lega - se ha senso il voto libero degli italiani, se va rispettato e qual è il problema se qualcuno mette a disposizione la propria competenza per discutere in Europa per il bene degli italiani».

Muro su Savona, sale lo spread. Lo spread tra btp e bund torna ad avvicinarsi ai livelli di ieri dopo essere sceso di oltre dieci punti base, sotto quota 180, in corso di seduta. Ad agitare i mercati sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che non intende cedere sulla nomina dell'economista euroscettico Paolo Savona a ministro dell'Economia, definito, in un post su Facebook, la «figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa». Sui mercati l'attenzione degli analisti, rassicurati dai toni morbidi del premier incaricato Giuseppe Conte, si è spostata sulla squadra di governo e, in particolare, sulla casella «cruciale» del titolare del Mef. Il differenziale di rendimento btp-bund si attesta a 185 punti base.

