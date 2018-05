Di Maio-Salvini, frenata sulla trattativa: riparte il duello sul premier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 12 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 07:00

È tornata in stand-by, pronta però a riemergere per superare il nuovo stallo, la stagione del premier terzo. Da ieri mattina è riesplosa la guerra dell'ego: Matteo Salvini, a sorpresa, in un incontro con Luigi Di Maio è tornato a chiedere palazzo Chigi per sé. Perché con lui premier, ha spiegato al leader 5Stelle, la maggioranza sarebbe più solida: arriverebbero i voti dei Fratelli d'Italia, Silvio Berlusconi non scenderebbe sul sentiero di guerra, fette importanti di Forza Italia potrebbero sostenere il governo giallo-verde che così dormirebbe sonni tranquilli. Senza problemi di numeri, perfino in Senato.Raccontano che Luigi Di Maio, nel giorno più ruvido e buio della trattativa, non l'abbia presa bene. «Se deve essere uno di noi», è stata la replica, «allora quel posto tocca a me, che ho il 32% dei voti». In realtà, assicurano nell'entourage del leader pentastellato, Di Maio è tornato a rivendicare quel posto solo per contrastare la pretesa di Salvini: la linea resterebbe quella fissata domenica scorsa (un premier terzo scelto insieme alla Lega) e confermata ieri dal diretto interessato: «Salvini lo sa, gli ho ribadito la mia disponibilità a un passo indietro».