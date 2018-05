Giorgetti pressa Salvini, lui: no ai ricatti tedeschi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 07:00

«Ci penserò», dice a sera Matteo Salvini. La proposta Di Maio su Paolo Savona riapre i giochi? Con i suoi il leader leghista è assai più problematico e in sostanza prefigura un no. «Ma io - è il suo ragionamento - perché devo cedere a un ricatto della Germania quando su quel nome eravamo tutti d'accordo che fosse la persona migliore per attuare il nostro programma di governo? Un governo - continua il ragionamento - che senza di lui nascerebbe zoppo». Avallare la proposta Di Maio, secondo Salvini servirebbe solo «a togliere le castagne dal fuoco a Mattarella». «Sarebbe una manovra di palazzo», ha scandito con i suoi, «e noi alle manovre di palazzo non ci stiamo». Detto questo, visto che Di Maio ha cambiato idea, Salvini è pronto a parlarne a voce con lui prima di una decisione finale. Ma, ecco, quale sarà è abbastanza chiaro viste le premesse.