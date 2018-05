«Se si vota ci asfaltano: ti sei fatto fregare», M5S processa Di Maio `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 07:00

Una corrida, e tutti a infilzare Di Maio. Un processo, e tutti ad accusare lui. Ecco l'assemblea dei parlamentari cinque stelle, fiaccati da quasi novanta giorni di crisi, sfiduciati rispetto alle qualità del leader - «Ti sei fatto fregare da Salvini», «Sei caduto nel trappolone della Lega», «Se ci porti a votare, quelli ci asfaltano» - e questo, Montecitorio, poco prima di cena, è il luogo dell'esplosione di tutti i malumori e le paure e della vera e propria rivolta contro gli errori attribuiti al leader. Tre ore e mezza di passione, e nessuno prova a nascondere - agli occhi di Di Maio, il bersaglio, il colpevole - quanto bruciano nel corpaccione dei gruppi di Camera Senato le ferite di questo passaggio che sembra portare al baratro. Il terrore di andare a votare e, appunto, di essere asfaltati in queste condizioni in cui - ripetono in tanti - «Salvini ci ha surclassato in tutto e noi siamo stati subalterni a un partito che ha la metà dei nostri voti. Non credi di aver sbagliato qualcosa, Luigi?». Il leader prova a difendersi. Quasi balbetta: «Può darsi che scopriremo che tutti quelli con cui abbiamo avuto a che fare ci hanno fregato. Ma io preferisco passare per brava persona che per furbo».