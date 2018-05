Di Maio-Salvini, niente intesa sul premier e Mattarella prepara il piano B

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Maggio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 07:30

Due leader alle strette si ritroveranno di nuovo oggi al Pirellone per arrivare ad un'intesa, che ancora non c'è, su chi guiderà il governo giallo-verde. Matteo Salvini da ieri sente di nuovo sul collo il fiato dell'alleato-riabilitato, mentre Di Maio - più sensibile agli avvertimenti che arrivano dal Colle - ha colto nel discorso su Einaudi l'ultimatum di Mattarella e il rischio che torni a riaffacciarsi l'ipotesi del governo di garanzia a certificazione delle incapacità di M5S e Lega.Da giorni i due leader e le loro delegazioni si fanno riprendere dalle telecamere seduti intorno ad un tavolo alle prese con grafici, tabelle e numeri. Da giorni sembrano ufficialmente ignorare che domani, Costituzione alla mano, al presidente della Repubblica non devono portare faldoni programmatici, ma dare conferma dell'intesa politica fornendo il nome del possibile presidente del Consiglio.