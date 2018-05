Patto di desistenza nei comuni al voto: M5S si scansa, largo alla Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 14 Maggio 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 12:32

Prove di polo unico. Al di là degli scaltri infingimenti delle clausole contrattuali di governo, infatti, Lega e Movimento Cinque Stelle si muovono ormai da tempo come un'unica falange armata al servizio del verbo sovranista. Non si tratta solo di poltrone di governo. Tra astensioni benevole, patti segreti ed epurazioni misteriose, il Movimento Cinque Stelle impegnato alle comunali del 10 giugno ha calato la maschera.Da Nord a Sud, il dado è ormai tratto: i vertici pentastellati hanno scelto di abbracciare la causa reazionaria, federalista e nazionalista della Padania. Per informazioni rivolgersi a Pontecagnano. Nella cittadina di ventiseimila abitanti in provincia di Salerno, il Movimento ha raccolto alle scorse politiche il 44,21 per cento dei voti. Risultato clamoroso, non c'è che dire. Ma non abbastanza lusinghiero da indurre i vertici a Cinque Stelle a schierare un proprio candidato alle prossime comunali. In campo c'è c'è infatti il 33enne Francesco Pastore, ex delfino di Sica che ha scelto di varcare il Rubicone e passare dalle insegne di Forza Italia a quelle della Lega.E il Movimento, a quanto pare, ha perciò deciso di scansarsi. Ma in Campania, culla dell'ala ortodossa del Movimento che ha sempre guardato a sinistra, la sacra alleanza con Matteo Salvini è un boccone troppo indigesto. Luigi Di Maio aveva assicurato in campagna elettorale che mai si sarebbe alleato con il leader padano, che voleva lavare con il fuoco i suoi concittadini campani. Ma, dopo l'abbraccio penta-leghista, il leader dei grillini sanniti, Nicola Sguera, è stato conseguente. Tanto che il consigliere comunale di Benevento ha pubblicamente annunciato l'addio al Movimento.«Non potrò rimanere in un movimento politico annuncia su Facebook il consigliere comunale di Benevento che fa accordi con una forza il cui elettorato è nutrito di pulsioni razziste, che guarda al Front National come modello politico». «Nel giorno in cui si formalizzerà tale accordo - conclude Sguera - uscirò dal Movimento Cinque Stelle e mi dimetterò dalla carica di consigliere comunale». La nascita dell'idra sovranista a due teste, quelle di Di Maio e Salvini, ha scatenato del resto una caccia all'uomo. Che sembra diretta a cancellare dal nuovo establishment grillino-leghista i pentastellati resistenti di sinistra.