Governo, verso il ticket Fraccaro-Giorgetti. E il Quirinale vigila sui ministeri chiave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 14 Maggio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicuramente insieme e certamente al governo, ma il nome del presidente del Consiglio che guiderà l'esecutivo giallo-verde ancora non c'è e ieri sera non è stato fatto nella brevissima telefonata che Luigi Di Maio ha avuto con il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. «Tutto pronto», sostengono in serata M5S e Lega che per due giorni hanno riunito le rispettive delegazioni negli uffici della regione Lombardia a scrivere il programma e a dividersi le poltrone ministeriali. La riunione vera, ma non decisiva, si è però tenuta altrove. Salvini e Di Maio hanno infatti discusso- senza trovare una soluzione - nell'ufficio di un commercialista milanese sul nome del possibile candidato a palazzo Chigi che dovranno oggi dare a Sergio Mattarella.