Governo, Delrio: «Deve trattare Conte, non ci sono veti su di lui»

«Speriamo che qualcuno lo riprenda in mano, perché adesso di tempo da perdere non ce n'è più. Il Paese aspetta risposte serie, non ci interessa discutere di posti e poltrone». L'ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio uscendo dalla riunione con i big del partito.

Martedì 27 Agosto 2019, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA