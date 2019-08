Salvini: «Ci sarà un monocolore del Pd, Conte è dei dem»

«Ha vinto Renzi che sta rientrando dalla finestra», dice Salvini a Stasera Italia su Rete4. «Ditemi cosa hanno in comune Renzi e Di Maio, che si sono insultati per dieci anni», rimarca il leader della Lega che poi scandisce: «Prima o poi il conto arriva, non possono scappare per sempre dal voto». Quanto al botta e risposta tra ex alleati sull'offerta della Lega a Di Maio di fare il premier, Salvini dice: «Non ho sentito Di Maio in questi giorni, perché non inseguo nessuno. Non starò lì a polemizzare».