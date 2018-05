Mattarella parlerà agli italiani: governo di tregua in salita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Maggio 2018, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2018 11:35

Non sono ore facili. Sergio Mattarella, sconcertato da uno stallo che appare granitico, tra domani sera e martedì tirerà le somme. Ed è pronto a giocarsi l'ultima carta che gli resta se, com'è molto probabile, domani 5Stelle, centrodestra e Pd non offriranno soluzioni per saldare una maggioranza in Parlamento: il governo di tregua, di tutti e di nessuno. Con una sola missione: mettere in salvo il Paese, evitare l'aumento dell'Iva, scongiurare l'esercizio provvisorio, farsi sentire in sede europea, battere un colpo nella guerra dei dazi. Tante buone ragioni, che il no di 5Stelle e Lega rischia di vanificare, che il capo dello Stato spiegherà agli italiani per motivare la sua scelta e mettere in mora i partiti.Sul Colle, nonostante il week end, le antenne sono alzate. C'è scetticismo per l'estremo tentativo di Matteo Salvini di dare vita a un governo politico con centrodestra e grillini. Perché questa strada è sbarrata da oltre due mesi, tra veti e veleni. E perché l'ennesimo appello del capo leghista a Luigi Di Maio potrebbe essere un bluff per riuscire a incassare l'incarico di formare il governo e poi gestire (senza aver ottenuto alcuna fiducia) la campagna elettorale da palazzo Chigi: un palcoscenico ghiottissimo, nei panni da premier, con probabili sparate in sede europea che alla Lega porterebbero voti. Ma al Paese toglierebbero credibilità.