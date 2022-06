Grana Padano, la Lega distribuisce pezzi di formaggio con l'adesivo del partito: è bufera

È partita la campagna elettorale e con lei tutte le varie strategie di comunicazione. E laddove il programma non è sufficiente i partiti mettono in campo anche le eccellenze del terriotorio. A Piacenza, La Lega in previsione delle elezioni di domenica ha deciso di distribuire dei tranci di Grana Padano logati: «Vota Lega». Una scelta che ha fatto scattare gli utenti social che hanno commentato su instagram: «Mi dispiace ma io non comprerò più Grana Padano, dato che è ormai associato alla Lega Nord!» e ancora «Come potete permettere che un partito possa invitare gli elettori a votarlo apponendo il proprio simbolo suoi vostri prodotti?! Su queste basi, neanche io acquisterò più Grana Padano...».

Grana Padano, la "bizzarra" campagna della Lega

Insomma non tutti hanno gradito la tattica di comunicazione del partito e anche dal Consorzio hanno voluto prendere le distanze dall'iniziativa: «Ci dissociamo dall'utilizzo del nostro formaggio per fare propaganda politica, si tratta di un fatto sgradevole. Il formaggio non è né di destra né di sinistra. È di tutti».

La dura reazione del Consorzio

La Lega di Piacenza ha subito replicato spiegando che «l'idea è nata dalla volontà di valorizzare un prodotto del territorio piacentino, come abbiamo fatto del resto anche in passato, missione che ogni parte politica dovrebbe avere. Tutto è stato regolarmente acquistato da un produttore locale - ha precisato il consigliere provinciale Giampaolo Maloberti - siamo orgogliosi della nostra provincia: è la quarta in Italia per la produzione di Grana Padano che è, assieme a pancetta, coppa e salame, una delle nostre Dop. Noi saremo sempre per la tutela e promozione dei nostri prodotti locali»