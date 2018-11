Grandi opere, Salvini avanti tutta: «L'Italia non va lasciata a metà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 12 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Tav è la Tav. Ma giù le mani da un'idea di sviluppo, dalla connessione grandi opere-crescita, cioè lavoro, innovazione, anti-palude da solita Italia. La distanza tra Salvini e Di Maio, anche se l'asse regge e non salta all'indomani del successone torinese della piazza pro-Tav, non potrebbe essere più lunga è più larga a proposito delle infrastrutture. Non si tratta di rivalità personali, ma proprio di visione e di approccio. Agli antipodi. «Fare le grandi opere, farle tutte, e guai lasciarle a metà»: ecco il mantra del leader leghista. Confida Salvini: «Io faccio gioco di squadra ed è inutile che vogliate mettermi contro Di Maio. Il tandem funziona». Però, ognuno ha le sue idee, e quelle di Salvini sono irriducibili a qualsiasi cedimento da decrescita felice. «Penso semplicemente - incalza il leader del Carroccio - una cosa: l'Italia purtroppo è famosa perché comincia, quando le comincia, le opere pubbliche e poi le lascia a metà, non le finisce mai. Questo non va bene affatto. Sulle grandi opere non si torna indietro». Insomma, il motto di Salvini è questo: «Sulle infrastrutture, avanti». E non perché le vuole il Nord, perché Zaia insiste sulla Pedemontana osteggiata da Di Maio, ma perché nell'idea di Italia competitiva e orgogliosa di giocarsela alla pari con i partner europei, la velocità nel movimento di persone e di merci è un must. E la necessità di spingere sull'innovazione una cosa imprescindibile. Perciò, dice Salvini, «sono stato molto impressionato dalla manifestazione di Torino. C'è un Paese che sembra pronto alle grandi sfide. E questo mi fa piacere».