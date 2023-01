Grant (Lega): su banche Ue accoglie nostre proposte per famiglie e imprese

«Primo ok in Ue per il testo di recepimento degli standard di Basilea, votato oggi in commissione Econ. In un momento di grande difficoltà e incertezza per i cittadini a causa di inflazione e politica monetaria restrittiva delle banche centrali, ci siamo battuti per ottenere regole flessibili e requisiti di capitale sostenibili, al fine di permettere al sistema bancario di supportare positivamente i flussi di credito verso famiglie e imprese». Lo affermano in una nota gli europarlamentari della Lega componenti della commissione Econ, Marco Zanni (presidente

gruppo Id e relatore ombra del provvedimento), Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi.

«La Lega ha difeso in prima linea le piccole banche del nostro territorio, ottenendo un testo che comprende potenziali importanti alleggerimenti burocratici per le Bcc, oggi in difficoltà nel seguire le regole Bce disegnate per grandi banche sistemiche e volute dalla riforma targata Pd», aggiungono parlando quindi di «particolare soddisfazione per la presenza nel documento dell'impegno per l'Eba nel rivedere le regole troppo stringenti che oggi disciplinano il fallimento, soluzione che cerchiamo da tempo, per dare flessibilità alle imprese in

difficoltà temporanea».

«Seguiremo con attenzione - ha concluso Grant - la fase di negoziazione, affinché le molte misure di supporto all’economia reale presenti nel testo del Parlamento vengano confermate».