Liberi e Uguali, prime crepe. Grasso contro Boldrini: «Non decide le alleanze»

Domenica 14 Gennaio 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 11:11

Laura Boldrini chiude a qualsiasi alleanza con M5S? «Comprendo, però poi decide qualcun altro». Lo ha detto il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, a L'intervista su SkyTg24, aggiungendo un secco «Certo» alla domanda dell'intervistatrice, Maria Latella, se sarà lui a decidere. A proposito di eventuali accordi con il Movimento il presidente del Senato ha aggiunto: «Dopo il voto valuteremo la situazione. Il M5S è però così ondivago che non riusciamo a capire le sue politiche - ha sottolineato Grasso - Un giorno è per l'euro, un giorno apre alle alleanze, un giorno è per l'Europa un giorno no. Quando riuscirà a dare l'esatta valutazione alle sue politiche forse anche noi potremo fare delle valutazioni». Esclusa, invece, qualunque alleanza con il centrodestra: «Le loro politiche non potranno mai essere compatibili con le nostre. Per noi la componente essenziale per ogni alleanza è una svolta a sinistra, giustizia sociale, rivoluzione dell'uguaglianza, il diritto di avere diritti».