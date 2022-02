Green pass, Lega vota con le opposizioni: «Abolizione il 31 marzo». Maggioranza divisa, in Commissione è caos

La maggioranza si spacca sul tema del Green pass in commissione Affari sociali della Camera. Stamattina la Lega ha tentato il colpo di mano, presentando un emendamento per chiedere la sospensione del certificato verde dal 31 marzo, nonostante le perplessità anche all'interno del Carroccio. Dopo una richiesta di accantonamento, l'emendamento, che ha il parere contrario del governo, ha ricevuto il voto favorevole della Lega e delle opposizioni, FdI e Alternativa, ma comunque non è passato. Pd, M5S, Leu, Forza Italia e Italia viva hanno contestato il provvedimento. I lavori riprenderanno alle 16, dopo una riunione di maggioranza. Continua quindi il pressing di Salvini e della Lega in Parlamento per arrivare ad una definitiva eliminazione del certificato verde. Un tema che è da tempo sul tavolo del leader del Carroccio.

«È stato accantonato, qualcuno doveva fare delle riflessioni», ha detto Massimiliano Panizzut, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali della Camera e primo firmatario del subemendamento a un emendamento del governo, presentato in commissione durante l'esame del dl Covid, in cui si chiede l'abolizione del green al termine dello stato di emergenza, fissato a 31 marzo, su cui l'esecutivo ha espresso parere contrario. «L'emendamento è stato rimandato a dopo. Noi abbiamo dichiarato che lo avremmo votato e restiamo dell'avviso di non ritirarlo». La Lega ha proposto anche un emendamento sui transfrontalieri, «ma se ci sarà la garanzia del governo su una circolare siamo disposti ad accantonarlo», aggiunge il deputato leghista. Panizzut spiega poi che «nella riunione di oggi è stato accantonato anche un emendamento che estende la possibilità di effettuare i tamponi nelle parafarmacie».

Fico: di buon senso superamento graduale delle restrizioni

«La settimana parlamentare ha preso il via con le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Milleproroghe, il cui iter proseguirà domani. Sarà poi la volta del decreto 1 del 2022 che riguarda le misure per fronteggiare l'emergenza Covid. Credo che un progressivo superamento delle restrizioni sia di buon senso e in questo solco si stanno già muovendo governo e Parlamento», ha scritto su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, in un post dedicato ai lavori parlamentari della settimana.

«Dopo questo decreto - scrive ancora Fico - riprenderà l'esame del testo sul fine vita, su cui già la scorsa settimana c'è stata una prima votazione. A seguire le mozioni sul settore automobilistico, sull'autismo, la proposta di legge sui reati contro il patrimonio culturale e le mozioni sulle malattie reumatiche. Mercoledì alle 12 il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani svolgerà un'informativa in Aula sul tema dei costi dell'energia. Confermati i consueti appuntamenti con gli atti di sindacato ispettivo, con cui i parlamentari interrogano il governo su determinati temi o problematiche: mercoledì alle 15 il question time e venerdì mattina le interpellanze urgenti». «Fra i vari lavori delle commissioni parlamentari vi segnalo in particolare le audizioni che è anche possibile seguire sulla webtv di Montecitorio. Ci saranno i ministri Franco, Colao, Cingolani, Giovannini e la sottosegretaria allo Sport Vezzali. Un importante momento di ascolto e confronto sarà quello delle audizioni questo pomeriggio in commissione Cultura e Istruzione di diverse associazioni studentesche che in queste settimane hanno manifestato e hanno richiesto l'attenzione delle istituzioni», conclude il presidente della Camera.