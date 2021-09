Green pass bis, metà dei deputati leghisti assenti al voto finale. Salvini: «Liberi di decidere»

La Lega diserta il voto finale sul dl green pass bis. I deputati leghisti quasi per metà assenti nell'Aula della Camera. Dai tabulati si evince che solo 69 deputati del Carroccio su un totale di 132 hanno partecipato alla votazione. Gli assenti ingiustificati erano 51 mentre 12 erano in missione. Bassa anche la partecipazione al voto di Fi: hanno votato in 46 su 73, il 56%.

APPROFONDIMENTI POLITICA Decreto green pass bis, la camera vota la fiducia con 413 sì IL DECRETO Green pass, le nuove regole: quanto tempo vale il certificato e...

Green pass, per gli statali senza certificato stop allo stipendio ma niente sospensione

Green pass, cinema e stadi verso capienza al 75-80%. Nodo discoteche. Ok fiducia alla camera su dl bis

Nella votazione di fiducia di ieri la Lega era stata presente al 60%, e gli assenti ingiustificati erano stati 41. Tra i leghisti assenti oggi c'era Claudio Borghi, che più volte ha manifestato le sue opinioni contro il green pass. «I parlamentari sono liberi di esserci o no. Ognuno è libero di agire secondo coscienza, siamo in democrazia e non in un regime», ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini.