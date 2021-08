Green pass per entrare alla Camera: ecco come funziona

Per entrare alla Camera dei deputati e accedere a determinati servizi sarà necessario il Green pass. Il Collegio dei Questori della Camera ha adottato una deliberazione che prevede, dal 6 agosto, l'obbligo della certificazione verde Covid-19 sarà previsto per le seguenti attività: per l'accesso alle strutture della ristorazione al chiuso con consumazione al tavolo; per la partecipazione a iniziative istituzionali, culturali e convegnistiche o a conferenze stampa che si svolgano nelle sedi della Camera; per l'accesso alle sedi della Biblioteca «Nilde Iotti» e dell'Archivio Storico della Camera; per i candidati convocati presso le sedi della Camera per l'effettuazione di prove di concorso.

La deliberazione del Collegio dei deputati Questori si pone in linea con il costante indirizzo adottato dal momento dell'insorgere dell'emergenza pandemica in base al quale le misure di prevenzione e protezione sanitaria nelle sedi della Camera sono state adottate in coerenza con le indicazioni formulate dalle autorità sanitarie nazionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento generale.