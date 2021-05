Green Pass, il certificato vaccinale per viaggi, eventi e matrimoni: cosa cambia tra l'italiano e quello europeo e quando arrivano

ROMA Green pass italiano e green pass europeo. Due strumenti per favorire la mobilità post Covid ma anche due meccanismi con obiettivi completamente diversi. Vediamo come. Il Green Pass in Italia è stato introdotto con il decreto del 22 aprile e serve per facilitare lo spostamento tra regioni che era più complicato quando non tutte erano gialle come ora. Si tratta a tutti gli effetti di una certificazione che attesta che siamo vaccinati o...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati