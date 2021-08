Green pass, Meloni posta video di un ristoratore napoletano: «Ecco tutte le difficoltà»

«Il proprietario di una storica trattoria napoletana mette in luce tutte le contraddizioni e le difficoltà che stanno riscontrando le attività per via del Green Pass. Umorismo e verità in pochi secondi di video». Con questo commento il presidente dei Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, su Twitter, posta un video in cui un ristoratore di Napoli spiega i suoi problemi con il green pass.

