Green pass obbligatorio per i deputati: stipendi tagliati a chi trasgredisce

In teoria, c’era ancora tempo per deliberare. Ma bisognava allontanare in fretta l’immagine della casta che si autotutela. O, per dirla con le parole del presidente, Roberto Fico, dimostrare che ciò «che vale per i cittadini vale allo stesso modo per i deputati» e quindi che «non c’è stato e non ci sarà spazio per nessun trattamento privilegiato». Dunque, dal 15 ottobre - al pari di quanto previsto per tutti i luoghi di lavoro - anche per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati