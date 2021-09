Green pass, Meloni: «Se obbligatorio allora tamponi gratis»

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite questa sera a «Zona Bianca», il talk show di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, ha parlato della futura estensione del Green pass a tutti i lavoratori. L'obbligatorietà, probabilmente, comincierà dai dipendenti pubblici: gli ultimi dettagli saranno messi a punto entro domani in vista del consiglio dei ministri che varerà un nuovo decreto. «Se il governo impone il Green pass per i luoghi di lavoro pubblici e privati deve consentire il tampone gratuito e rapido. Ma non si possono scaricare i costi sui lavoratori o sulle imprese. Il governo si assuma le sue responsabilità», ha detto Meloni.

«Stop strumentalizzazioni sulla pelle degli studenti. Siamo contrari ad uno strumento che li ghettizzi e li discrimini: il diritto allo studio non è negoziabile. Per questa ragione abbiamo espresso voto contrario al Dl Green pass in Commissione. La scuola, come il lavoro, è un diritto fondamentale. Sul green pass occorre buonsenso e ragionevolezza, valori che sono alla base del documento liberamente completato in proposito da Salvini con i governatori: il Green pass non può essere uno strumento di complicazione».

«La Lega è al governo per lavorare in questa direzione, compreso il totale sostegno alla campagna vaccinale sulla quale il precedente governo aveva fallito. Basta guardare l'esempio della Lombardia, prima regione in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo che ci ha dato il commissario Figliuolo, ovvero l'80% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale». Così i deputati della Lega in Commissione Cultura, Scienze e Istruzione alla Camera: Daniele Belotti (capogruppo), Giuseppe Basini, Angela Colmellere, Sara De Angelis, Felice Mariani, Filippo Maturi, Cristina Patelli, Germano Racchella, Luca Toccalini, Francesco Zicchieri.