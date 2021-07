Green pass, il governo rinvia il decreto per scuola e trasporti. Salvini: «Per estenderlo aspettiamo i dati»

Green pass, rinviato il decreto per la scuola e i trasporti. La prima urgenza, secondo fonti vicine al Governo, sarebbe la riforma della giustizia. «Prima di ipotizzare ulteriori limitazioni sui trasporti, sui treni, sugli aerei, obblighi per gli insegnanti, obblighi per gli operai, si aspettino dei dati. Perché c'è una stagione turistica in pieno corso e prima di complicare la vita agli operatori commerciali e alle famiglie con dei figli, aspettiamo che ci siano dei dati», ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Green pass per i trasporti?

«Solo se ce ne sarà necessità che oggi non c'è. Complicare la vita a trenta milioni di italiani e milioni di operatori economici, no. Questa settimana non ci sarà nessun aggravio» e solo «se la situazione si complica bisogna correre ai ripari».