Green pass, ministro Giorgetti: «C'è ipotesi estensione a tutti i lavoratori»

«Quella di estendere il Green pass a tutti i lavoratori è un'ipotesi in discussione. L'esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Credo, quindi, che si andrà verso un'estensione senza discriminare nessuno, possibilmente». Lo ha detto all'Ansa il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro con gli imprenditori umbri ad Assisi. «Soltanto un contagiato, al netto delle conseguenze sanitarie rischia di far chiudere tutta l'azienda. Dobbiamo dare un sistema di certezze - ha concluso - sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro».

L'intervento di Giorgetti

«Le imprese chiedono sburocratizzazione, semplificazione e chiarificazione come ad esempio nelle forme di incentivo più utilizzate e penso ad esempio al bonus edilizia, dove la pubblica amministrazione ha fatto un pò di confusione», ha poi sintetizzato parlando dell'incontro con gli imprenditori. Aggiungendo che da «parte del Governo c'è un intenso lavoro per dare risposte concrete agli imprenditori e stiamo lavorando anche sul fronte della defiscalizzazione, con il ministro Brunetta che è molto impegnato su questo». «Nei prossimi giorni - ha detto ancora Giorgetti - approveremo la delega fiscale e questo vuol dire che il Governo procede a passo spedito nella stagione delle riforme. Ci vorrà un pò di tempo, ma la determinazione c'è tutta». Parlando dell'imprenditoria umbra, il ministro ha sottolineato «come sia una realtà assai diversificata, che ha dimostrato di essere resiliente anche rispetto alla crisi».