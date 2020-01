Gregoretti, Rosato (Italia Viva): «Voteremo sì al processo a Salvini»

Sul caso Gregoretti Italia Viva rompe gli indugi. Lo ha annunciato il coordinatore Ettore Rosato: «Salvini nella sua memoria ci ha spiegato che il caso Gregoretti è identico a quello della Diciotti. Salvini certamente conosce le carte meglio di noi, e se lui dice che i casi sono identici, noi ci comporteremo in modo identico, votando come per la Diciotti a favore dell'autorizzazione al processo contro Salvini».Con il sì di Italia Viva, che nella giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato è ago della bilancia, è molto probabile che il leader della Lega venga mandato a processo, perdendo l'immunità parlamentare, per sequesto di persona legato alla vicenda della nave Gregoretti.