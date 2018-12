La critica della grillina Nugnes: «Manovra, tante cose non vanno»

Venerdì 21 Dicembre 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 21-12-2018 16:40

«Questa manovra finanziaria è molto attesa e molto voluta dagli italiani. Ed è per questo che credo sia giusto appoggiarla nelle sedi istituzionali. Purtroppo però c'è anche molto che non va». A scriverlo è Paola Nugnes, senatrice del Movimento 5 Stelle, in un post su Facebook.«Tra le cose che ho potuto approfondire - spiega Nugnes - sicuramente mi preme sottolineare l'istituzione della centrale unica di progettazione, un lutto per la cultura architettonica e per le esigenze di questo Paese, che presenta diversificazioni paesaggistiche e architettoniche estremamente varie. Grazie ad un lavoro con il Consiglio nazionale Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, abbiamo presentato un emendamento a mia prima firma al fine di sostituire la suddetta Centrale di progettazione, che svilisce e standardizza il progetto proprio quando la discussione generale lo voleva rimettere al centro, con un organo che programmi concretamente le opere».Secondo Nugnes «altra questione che potrà avere conseguenze nefaste in termini di clientelismo è l'innalzamento delle soglie da 40 a 200mila euro degli affidamenti pubblici diretti. Ciò rischia di ridurre il contrasto alla corruzione e lo scambio politico. C'è poi - prosegue la senatrice M5S - la possibilità di cambio di destinazione d'uso degli edifici pubblici venduti dallo Stato, un provvedimento che rischia di snaturare i centri storici delle città. In questo modo, sottraendo la decisione agli enti comunali, si potrà demolire e ricostruire consentendo cambio di destinazione d'uso secondo il Piano territoriale».Infine «c'è la questione delle autonomie, un vero passo falso a scapito del Sud in quanto permetterebbe, se non adeguatamente contrastato, che la quantità di soldi che lo Stato trasferisce alle Regioni dovranno essere considerati in base non solo al fabbisogno territoriale, ma anche secondo il gettito fiscale pro capite: è facile immaginare che le Regioni più ricche come il Veneto avranno ancora più servizi e assistenza, mentre quelle povere, ossia quelle del Sud, ne avranno ancora meno», conclude Nugnes.