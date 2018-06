Intanto il comitato di garanzia del M5S ha approvato il nuovo " regolamento per il trattamento economico dei portavoce eletti nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo e nei Consigli regionali ", pubblicandolo sul blog. Ecco cosa prevede: "Il taglio delle indennità e dell'assegno di fine mandato - scrivono i 5stelle - il rinnovato impegno a superare il privilegio dei vitalizi, sostituendolo con una pensione calcolata come per qualsiasi lavoratore, la rinuncia a qualsiasi doppie indennità o rimborsi per altre cariche istituzionali ricoperte e la trasparente e regolare rendicontazione delle indennità, dei rimborsi". E ancora: "Nello specifico, i parlamentari dovranno restituire almeno 2.000 euro al mese e potranno trattenere un importo forfettario di 3.000 euro mensili, che diventano 2.000 per chi risiede in Provincia di Roma. Per cosa? Per far fronte alle spese di soggiorno, vitto, trasporti e telefoniche".