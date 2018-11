Beppe Grillo scrive alle mamme di Salvini e Di Maio: «Bocciati dalla Ue, il mio pensiero è andato a voi»

Beppe Grillo scrive una lettera alle mamme di Matteo Salvini e Luigi Di Maio ironizzando sulla bocciatura europea della manovra italiana.

«Gli hanno dato degli scriteriati!? La pagella peggiore all'Italia e la migliore alla maestra Angela e addirittura la Grecia! La Grecia? i conti sono in ordine, ma la gente muore di fame e malattie curabili» si lamenta Grillo nel post e conclude: «I più eurologici possono fare i bulli senza neppure aver fatto outing, la pacatezza è diventata un modo di schifare la gente ed è La Fornero Miss Europa, la nostra vera Michelle Obama».

Venerdì 23 Novembre 2018, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 16:32

«Carissime, appena saputa la 'notizia' il mio pensiero è andato a voi», esordisce il fondatore di M5S sul suo blog.LEGGI ANCHE«Considerato che non siete andate a prendere a borsettate in faccia Junker e Moscovici, come succede in tante scuole, mi sono immaginato la vostra sincera preoccupazione senza sfoghi. Ma come? neppure hanno detto 'è intelligente ma non si applica'?!».