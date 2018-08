Beppe Grillo interviene sulla manovra: «L'ombra costa 1 euro». Boom per il video dalla spiaggia

Domenica 12 Agosto 2018, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2018 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è solo Matteo Salvini, con la sua estate politico-balneare. Anche Beppe Grillo batte un colpo. E lo fa pubblicando un video ironico che lo ritrae su una spiaggia, in Sardegna, ad affittare un piccolo spazio d'ombra ai bagnanti: "1 euro al minuto e in piedi". Sono queste le regole scritte in un cartello, vicino al Garante del M5S comodamente seduto su una sdraio. Il video potrebbe essere una riflessione grillesca sulla crisi economica, stando però ben attento a non criticare il Governo. E così nel dubbio il siparietto è muto. Ogni parola di questi tempi potrebbe essere di troppo...