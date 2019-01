Grillo su Raidue fa flop ma il cachet è già saldato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 10:00

Prima pagare, poi vedere cammello. Anche se il cammello - cioè lo spettacolo dei vecchi filmati di Beppe Grillo su Rai2 - lo hanno visto in pochi. E gira la battuta: «Grillo c'è» (titolo della trasmissione) per 4 gatti. Per cedere i vari spezzoni dei vecchi spettacoli del comico ligure diventato leader - ma ormai sempre meno e anche il blog sta perdendo e gli show in teatro non fanno sempre il pienone - il management di Grillo ha incassato anticipatamente quasi 40mila euro. Ma di solito non si saldano i conti successivamente? No, alla Rai - dice la Rai - saldiamo prima. Nel caso di Grillo è stato proprio così. Ma il risultato dello share è stato disastroso: 4,3. Pessimo dato (un milione e 31 mila spettatori) per la prima serata. Sotto la media di rete e il peggiore delle reti Rai e Mediaset. Nella sfida pentastellata, Di Maio - ospite da Nicola Porro su Mediaset - ha superato il suo mentore. Ma perfino la 9, non una corazzata, con il talent sui forni per le pizze con Gabriele Bonci ha battuto quella «pizza - così lo giudicano i detrattori - del blobbone di Grillo voluto da Carlo Freccero, il direttore d'area grillina di Rai2.