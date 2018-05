Grillo rilancia il referendum sull'euro: «Gli italiani devono esprimersi»

Poi Grillo attacca: «Oggi siamo nella post-democrazia. C'è stato un colpo di Stato al contrario. Hanno utilizzato la democrazia per distruggerla. In realtà - continua - a causa di una legge elettorale, ci siamo ritrovati, già lo sapevamo, in un'impasse. La legge è stata decisa a tavolino per impedirci di governare. Allora, cos'è la democrazia? Non lo so, ma la democrazia dovrebbe consentire a chi prende più voti di governare».

Venerdì 4 Maggio 2018, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 12:08

