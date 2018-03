Grillo e Casaleggio, cena a Roma dopo la festa: «Fico? La guerra è guerra»

Beppe Grillo e la febbre del sabato sera. Prima lo show al teatro Flaiano, poi il Fico-party all'hotel Forum e infine un grande classico: la cena a tarda notte alla Base, locale di via Cavour, che fa da mangiare fino a tardissimo. Il padre M5S entra nel ristorante, meta più di turisti che di romani vista la posizione in bocca ai Fori e al Colosseo, accompagnato da Davide Casaleggio, dal vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, da Pietro Dettori, uomo macchina della Casaleggio e di Rousseau. Nel gruppo anche due donne della comunicazione grillina. E siccome non c'è cena romana che si rispetti se non arriva Rino Barillari, ecco che a un certo punto il Re dei paparazzi si palesa di fronte alla tavolata.

Domenica 25 Marzo 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 11:42

«Fico? La guerra è guerra», esclama Beppe Grillo sorridendo al fotografo.