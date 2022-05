Gualtieri al forum del Mattino: «A noi sindaci tocca di essere molto glocal»

«I meccanismi istituzionali per come sono disegnati non sono adeguati alle grandi città». Il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ne parla in collegamento con un incontro organizzato a Napoli per i 130 anni del quotidiano Il Mattino. E sposa la linea espressa proprio dal sindaco di Napoli che ha auspicato poteri diversi per la gestione delle grandi città ed aree metropolitane.

APPROFONDIMENTI I 130 DEL MATTINO De Luca all'evento de «Il Mattino»: «Svolta... I 130 ANNI DEL MATTINO Salvini all'evento del Mattino: «Studenti del Sud non hanno... POLITICA Dino Giarrusso: «Lascio il Movimento 5 stelle, so che molti...

Parla di un «compito particolarmente complesso» Gualtieri e della necessità di essere «molto glocal». «Siamo istituzioni di prossimità ma di aree vaste dalle quali passa la capacità del paese - dice Gualtieri - tra noi sindaci parliamo molto, anche con le Regioni, con il Governo. Non è un ragionamento corporativo ma oggi le città sono terreno spesso di meccanismi istituzionali che per come sono disegnati non sono adeguati». «Il governo ci è venuto incontro, anche con i bandi del Pnrr ma stiamo supplendo con la pratica ad un deficit di governance. Bisogna accelerare il cambiamento. L'esperienza di noi sindaci di grandi città è utile per affinare l'ammodernamento dell'impalcatura amministrativa istituzionale».